遭男友射後不理！地方媽媽砸13萬變「G級女神」…男粉暴動了

▲地方媽媽砸大錢後變G級美女。（圖／翻攝自Huyền Nguyễn Nguyễn臉書，下同）

國際中心／綜合報導

越南一名阮姓單親媽媽因為皮膚黑、鼻子塌，長得太醜從小就被嘲笑，好不容易交到了男友，還生下孩子，卻被男方家裡嫌棄醜八怪，最後還慘遭男友「射後不理」拒婚拋棄。經過這類悲慘遭遇，她決定砸重金整容如仙女般的正妹，最後不僅翻轉人生，還桃花朵朵開，遇到對她很好的男人，也開始有一些男粉絲。

綜合外電報導，阮女整形前擁有一身黑皮膚、塌陷鼻子和單眼皮，長相不起眼，從小就被同儕嘲笑，長大好不容易交到了男友、生下愛的結晶，卻還是被男方家庭嫌醜，最後還被男友拋棄，她只好獨自撫養小孩，默默哭泣。

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為了改變自己的人生，阮女狠下心花了1億多元越南盾（約新台幣13萬元）做了割雙眼皮、隆鼻、隆乳等大大小小的手術。她的家境不好，沒有多餘的錢給她花，於是她不顧傷疤是否痊癒，術後3天就回職場工作賺錢。

阮女的家人原本覺得外貌不重要，希望她不要太在乎，但整形後驚為天人，媽媽看到女兒術後成果是大眼正妹、宛如變身成一位G級女神，也轉而支持女兒做出的選擇。

由於成功變成一位美女，阮女身邊的追求者也瞬間暴增，開始有一些對她好的男人出現。她透露，會繼續努力工作存錢，也不排除未來再動刀，就希望自己變得美好、充滿自信，也有著順遂的人生。