苦求E級辣模復合！前男友狂花她錢…「三度綁架」病父威脅：回到我身邊

▲泰國一名辣模的父親三度遭前男友綁架，她在臉書上向網友求救。（圖／翻攝自Pailin Yokklin臉書，下同）

國際中心／綜合報導

泰國一名23歲辣模派琳（Pailin Yokklin）在臉書上發布求救訊息，內容指出，她的67歲父親被33歲前男友三度綁架，而且還傳訊息老父的照片，威脅她若要放過父親就要回到男友的身邊，要求感情復合。警方目前破獲這場綁架行動，但全力逮捕這名前男友。

身材E級、火辣身型的派琳在臉書上求救表示，自己的父親已經第三次遭到前男友綁架，完全不知道該怎麼辦才好，由於父親有健康上的疾病，溝通相當困難，無法自行脫困，因此她只能向網友求救協助報警。

請繼續往下閱讀...

內容指出，派琳的前男友是一名小白臉，他們沒有結婚，也沒有生小孩，但兩人交往時，前男友只會花她的錢，有時情緒起來還會毆打她、威脅要讓她毀容，想害她無法繼續成為模特兒。

當派琳提出分手，沒想到前男友竟然三度綁架父親，還拍照證實自己所言不假，要派琳若要救回父親的話就要回到他的身邊。

「我真的不知道該怎麼辦！我的爸爸無法自行脫困！」派琳透過網路的力量請求警方協助調查，最後警方也順利救出了她虛弱、無法行走的父親，然而綁架威脅的前男友卻逃離無蹤，目前警方正全力逮捕他。