重機過彎撞貨車！騎士高速「甩噴飛高空」掛貨架　鮮血四濺慘死

▲泰國暖武里府（Nonthaburi Province）一名重型機車騎士過彎撞貨車慘死。（圖／翻攝自กู้ภัยป่อเต็กตึ้ง สภ. บางครีเมือง ศูนย์ศูนย์สี่臉書，下同）

國際中心／綜合報導

泰國暖武里府（Nonthaburi Province）一名重型機車騎士過彎時，疑似速度太快，直接失控打滑，撞上了對向道的貨車，由於撞擊力道過大，騎士直接噴飛，衣服翻捲、裸上身掛在貨車的貨架上，死狀超級可怕。

綜合外電報導，這起事故發生在去年12月16日，一名騎著本田CB 650重機的騎士過彎時速度過快，失控打滑撞上對向小貨車，由於撞擊力道過大，騎士被甩飛至貨車的貨架上，當場死亡。

根據現場照片可以看出，現場掉滿破碎零件，鮮血噴灑四處，而騎士就在遭甩飛後，竟然掛在貨車後方的貨架上，撞擊力道之大導致他的上衣被捲起來，裸上身的遺體掛在架上猶如是絞肉場。

32歲的貨車駕駛表示，行經彎道時，騎士直接撞向他的車，當下根本就沒有時間反應。警方目前正調閱周遭監視器，並尋找目擊證人，確定貨車駕駛是否有違規在先；尚不清楚騎士的身分為何。

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