女童鼻痛1個月！醫活抓「7cm肥長水蛭」生猛蠕動　家人全看傻了

▲越南一名小女孩鼻腔內竟然藏有肥大水蛭。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

越南一名女童因為鼻子感覺怪怪的、不舒服卻又找不到原因，於是父母帶她去醫院就診，沒想到醫生竟發現女童的鼻子內有長長的「不明生物」，用鑷子伸進女童的鼻子內夾出來，竟然拉出了一條長條約7公分、超肥的水蛭不斷抖動，嚇得女童和家人都看傻了。

綜合外電報導，女童因為鼻子長期不舒服，但又不知道什麼原因，於是父母帶她去醫院檢查。透過影片可以看見，醫生幫女童檢查後，用鑷子伸進女童的鼻子內，過沒多久，竟然就夾出了一條超長又肥嫩的水蛭，水蛭還不停抖動，活生生拉了出來。

女童和家人看到這一幕，呆滯到不敢多說話，很難想像為什麼女孩的鼻子內竟然鑽有一條又肥又長的水蛭，相關畫面上傳至各大社群，網友們看到也嚇傻、紛紛轉載留言：「還放在面前扭動，求女童心理陰影面積」、「這醫生沒學兒童心理學」、「小女孩因為你過久的把蟲擺在她臉前而心靈受傷」、「妹妹好淡定」、「原來鼻涕蟲真實存在的啊」、「水蛭在裡面斷成兩半怎麼辦」。

據了解，這條水蛭在女童的鼻子內至少活了1個月以上，寄居在鼻腔內，才會長這麼肥大，至於女童的鼻子是否受到傷害仍需要觀察，但醫生認為不會有永久性的傷害。