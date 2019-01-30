6歲小哥哥結婚了！女方是「雙胞胎妹妹」　父母超樂：一家人美滿幸福

▲泰國一名龍鳳雙胞胎感情超好，家人為他們舉辦婚禮。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

泰國一名6歲龍鳳雙胞胎感情很好，父母相信這是一種「戀人」的好運，竟然願意安排他們「辦婚禮」，還說兄妹倆前世就是感情甜蜜的情侶，上輩子愛到不能再愛了，這輩子一起投胎作彼此的家人，親朋好友都相當祝福這對佳偶，在曼谷舉行盛大的婚禮。

綜合外電報導，泰國部分地區民眾相信，龍鳳胎其實就是前世戀人的續緣，因此兩人這輩子投胎，以龍鳳胎兄妹的形式成為彼此的家人。這對雙胞胎的哥哥吉他（Guitar）和妹妹奇葳（Kiwi）出生後感情也特別好，他們的父母都認為，年紀一到就要幫兄妹倆舉行婚禮，越早舉辦越好，也能讓一家人帶來幸福和好運。

這對「佳偶」的婚禮也沒有辦得草率隨便，除了聘金高達20萬泰幣（約新台幣18萬元），還有價值約新台幣4萬元金飾的嫁妝，所有的親朋好友都來到婚禮現場為這對龍鳳胎兄妹檔慶祝，希望兩人的感情能和家人一樣美滿幸福。

不過雙胞胎的媽媽也補充，其實這場「婚禮」只是祝福儀式，象徵雙胞胎兄妹的親情能保持親密，同手同腳互相幫助，這段親情不會遇到人生挫折而斷掉；等到兩人都成年後，就可以彼此各自找新的戀愛對象結婚生子，建立各自的家庭。