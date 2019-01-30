色狼軟了！辣妹全面穿「起秋小褲」…尺寸驚嚇男網友：太壯觀

▲泰國女性安全褲「起秋小褲」。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

泰國女性因為長期待在遭受汙名和性暴力的社會氛圍，性侵的案例也日趨增多，女性安全一度成為網路上的熱門話題之一。最近就有泰國女性安全褲的宣傳廣告，在安全褲上內建「自動膨脹」系統，讓褲襠膨脹後，外觀猶如是男性下體一樣，如此安全的褲子保護女性不被欺負，在網路上引發討論。

這件「自動膨脹安全褲」是泰國當地之前發表的廣告，產品標榜合身透氣，可以讓女生自由穿搭至褲子或裙子中，安全褲的中心裝設隨時膨脹的海綿，使用起來就像是呈現出男性的性徵，上面的使用說明還寫，如果女性察覺到有人跟蹤，就趕快開起開關，呈現「硬姿態」嚇跑對方。

「妳敢穿這件褲子嗎？」泰國女性最擔心的問題，就是會被當地男性侵犯身體，但到底該如何保護自己的身體，學校性教育該如何做足夠，一直是網路社群上討論的話題。如今卻有一款安全褲產品開始模仿起男性特徵，讓其他色狼變態一看「慾火全消」。

這個產品在網路上引發討論，網友們紛紛表示，「男生看起來就不會亂來了」、「真的會嚇壞」、「這麼可愛一定是男孩子」、「比防狼噴霧有效」、「約會也要這樣穿嗎」；不過也有網友認為：「為什麼要諷刺變性人」、「男人最該去接受正確的教育」、「性侵犯該切除下面」、「當女生真可憐還要穿這種東西」、「這看起來就像是惡搞影片」。